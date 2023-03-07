Джеймс Харден отреагировал на критику в свой адрес по ходу сезона-2022/2023

Атакующий защитник, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден считает, что незаслуженно получает критику в свой адрес.

«Понятия не имею, что они хотят от меня. Вы понимаете, о чём я? Я занимаюсь этим делом очень давно. Я остаюсь одним из самых стабильных игроков лиги», — приводит слова Хардена Philadelphia Inquirer.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 21,9 очка, 10,8 передачи и 6,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,9, трёхочковых – 40,1.

«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 42 победами при 22 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на выезде 8 марта (3:30 мск).