Стали известны новые подробности травмы Бена Симмонса

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У разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, выбывшего в конце прошлого месяца с травмой левого колена, выявлено воспаление в спине после проведённого МРТ-обследования. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Алекс Шиффер.

Ранее сообщалось, что игроку сделали инъекцию богатой тромбоцитами плазмы в травмированное колено. Данная процедура обеспечивает ускорение процесса регенерации ткани при острых и хронических травмах, а также снижает болевой синдром.

Новость по теме Бен Симмонс выбыл с травмой левого колена

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 6,9 очка, делая 6,3 подбора и 6,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, штрафных – 43,9.

«Бруклин Нетс» занимает шестое место в Восточной конференции с 36 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Нетс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на выезде 8 марта (4:00 мск).