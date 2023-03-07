Стали известны новые подробности травмы Бена Симмонса

У разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, выбывшего в конце прошлого месяца с травмой левого колена, выявлено воспаление в спине после проведённого МРТ-обследования. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Алекс Шиффер.
Ранее сообщалось, что игроку сделали инъекцию богатой тромбоцитами плазмы в травмированное колено. Данная процедура обеспечивает ускорение процесса регенерации ткани при острых и хронических травмах, а также снижает болевой синдром.
В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 6,9 очка, делая 6,3 подбора и 6,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, штрафных – 43,9.
«Бруклин Нетс» занимает шестое место в Восточной конференции с 36 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Нетс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на выезде 8 марта (4:00 мск).
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