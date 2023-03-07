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«Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил «Зениту» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил «Зениту» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» и завершилась победой гостей со счётом 77:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 15 очков. 14 очков набрал Калеб Хомсли. 11 баллов на свой счёт записали Сергей Карасёв и Ройс Хэмм.

В составе «Локомотива-Кубань» 15 очков набрал Крис Хортон. 14 очками отметился Девон Акун-Пёрселл, 12 баллами – Захар Ведищев.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ краснодарский клуб проведёт с «Пари НН» на выезде 12 марта (16:00 мск). «Зенит» примет московский ЦСКА 13 марта (20:00 мск).

Единая лига ВТБ. Группа А
07 марта 2023, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
74 : 77
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Локомотив-Кубань: Хортон - 7, Акун-Пёрселл - 5, Ведищев - 5, Щербенев - 5, Бэрфорд - 3, Уайт - 2, Узинский - 2, Емченко, Квитковских, Мартюк, Паунич, Сычков
Зенит: Фрейзер - 12, Хэмм - 6, Карасёв - 5, Томпкинс - 5, Хомсли - 5, Зубков - 3, Д. Кулагин - 2, Клименко - 2, Торопов - 2, Вольхин, Топтунов, Фридзон
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