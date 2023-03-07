«Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил «Зениту» в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» и завершилась победой гостей со счётом 77:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 15 очков. 14 очков набрал Калеб Хомсли. 11 баллов на свой счёт записали Сергей Карасёв и Ройс Хэмм.

В составе «Локомотива-Кубань» 15 очков набрал Крис Хортон. 14 очками отметился Девон Акун-Пёрселл, 12 баллами – Захар Ведищев.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ краснодарский клуб проведёт с «Пари НН» на выезде 12 марта (16:00 мск). «Зенит» примет московский ЦСКА 13 марта (20:00 мск).