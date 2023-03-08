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62 очка в сумме от Ирвинга и Дончича принесли победу «Далласу» в матче с «Ютой»

62 очка в сумме от Ирвинга и Дончича принесли победу «Далласу» в матче с «Ютой»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:116.

Звёздный дуэт «Маверикс» провёл отличную игру. Кайри Ирвинг набрал 33 очка, шесть подборов и восемь ассистов. В активе Луки Дончича дабл-дабл: 29 очков, 10 подборов и шесть результативных передач. Также отличным выступлением со скамейки отметился Тим Хардуэй-младший: 24 очка, 4 подбора и четыре передачи. Самым результативным игроком в составе гостей стал финский форвард Лаури Макканен. На его счету 33 очка и шесть подборов. Хорошую игру также провёл Тэйлен Хортон-Такер: 21 очко, шесть подборов и четыре ассиста.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 116
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 29, Хардуэй-младший - 24, Холидэй - 11, Вуд - 7, Грин - 7, Клебер - 5, Пауэлл - 4, Баллок, Дав. Бертанс, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Юта Джаз: Маркканен - 33, Хортон-Такер - 21, Олиник - 12, Данн - 11, Гэй - 10, Джонс - 7, Агбаджи - 6, Фонтеккио - 6, Джузэнг - 5, Тоскано-Андерсон - 5, Азубуике, Кесслер, Кларксон, Поттер, Секстон
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