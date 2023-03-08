62 очка в сумме от Ирвинга и Дончича принесли победу «Далласу» в матче с «Ютой»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:116.

Звёздный дуэт «Маверикс» провёл отличную игру. Кайри Ирвинг набрал 33 очка, шесть подборов и восемь ассистов. В активе Луки Дончича дабл-дабл: 29 очков, 10 подборов и шесть результативных передач. Также отличным выступлением со скамейки отметился Тим Хардуэй-младший: 24 очка, 4 подбора и четыре передачи. Самым результативным игроком в составе гостей стал финский форвард Лаури Макканен. На его счету 33 очка и шесть подборов. Хорошую игру также провёл Тэйлен Хортон-Такер: 21 очко, шесть подборов и четыре ассиста.