«Лейкерс» обыграли «Мемфис», у Энтони Дэвиса 30 очков и 22 подбора

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:103.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил впечатляющий дабл-дабл: набрал 30 очков и сделал 22 подбора. У хозяев также стоит отметить немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера. На его счету 17 очков, шесть подборов и девять передач. Также стоит отметить выступления запасных «Лейкерс»: защитник Остин Ривз и японский форвард Руи Хачимура набрали по 17 очков. У гостей хорошую игру провёл форвард Джарен Джексон. В его активе 26 очков, восемь подборов и два блок-шота.