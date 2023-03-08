«Лейкерс» обыграли «Мемфис», у Энтони Дэвиса 30 очков и 22 подбора
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:103.
Самым результативным игроком матча стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил впечатляющий дабл-дабл: набрал 30 очков и сделал 22 подбора. У хозяев также стоит отметить немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера. На его счету 17 очков, шесть подборов и девять передач. Также стоит отметить выступления запасных «Лейкерс»: защитник Остин Ривз и японский форвард Руи Хачимура набрали по 17 очков. У гостей хорошую игру провёл форвард Джарен Джексон. В его активе 26 очков, восемь подборов и два блок-шота.
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 103
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Ривз - 17, Хатимура - 17, Шрёдер - 17, Браун - 13, Уокер - 6, Бисли - 5, Вандербилт - 5, Габриэль - 2, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Джонс - 16, Брукс - 13, Альдама - 11, Тиллман - 11, Бейн - 7, Кеннард - 6, Кончар - 6, Родди - 5, Уильямс - 2, Адамс, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Морант, Уильямс Мл., Чендлер
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