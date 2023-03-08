Сын Леброна получил пятизвёздный рейтинг проспектов среди игроков старшей школы

Бронни Джеймс, сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в настоящий момент занимает девятое место в рейтинге On3sport проспектов среди игроков старшей школы. Бронни удостоили рейтингом из пяти звёзд. Отметим, что на авторитетном ресурсе ESPN, как и на некоторых других, рейтинг Бронни до сих пор четырёхзвёздный.

Фото: https://twitter.com/On3Recruits

18-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.

Бронни Джеймс не забил бросок на победу в присутствии Леброна: