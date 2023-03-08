Паскуаль — о матче с «Локомотивом-Кубань»: игроки «Зенита» перестали выполнять установки

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Напомним, встреча закончилась со счётом 77:74.
«В первую очередь хочу похвалить «Локомотив-Кубань», особенно Александра Секулича, которого я считаю одним из лучших тренеров в Единой лиге ВТБ и в европейском баскетболе. «Локо» очень сильно прибавил по ходу сезона. Что касается игры, мы играли очень хорошо во второй и третьей четвертях, но потом остановились: прекратили атаковать, идти под кольцо, комбинировать, защищаться. «Локо», в свою очередь, хорошо включился, а наши игроки перестали выполнять установки тренерского штаба. Хорошо, что в итоге мы можем быть довольными результатом», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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