Источник: у форварда «Зенита» Сергея Мони диагностирована серьёзная травма

Форвард «Зенита» Сергей Моня из-за травмы с высокой долей вероятности не сыграет за команду до конца текущего сезона. Об этом информирует Vprognoze.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что у 39-летнего игрока был обнаружен тромбоз вен нижних конечностей. Контракт Мони с «Зенитом» рассчитан до 31 мая этого года.

В нынешнем сезоне Сергей сыграл за «Зенит» 13 матчей, в которых в среднем набирал 2,2 очка и совершал 2,3 подбора.

Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 «Зенит» занял третье место. Второй этап турнира стартовал 28 января и завершится 26 марта. В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в группе «Б».