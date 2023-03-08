«Он принимает это». Экс-претендент на титул UFC обвинил Леброна в употреблении допинга

Двукратный претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен заявил, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принимает запрещённые препараты.
«Если бы мир понял, чем занимается Леброн. Другие баскетболисты слышат об этом и говорят, что это не имеет значение. Если бы вы знали, как работают усилители производительности, вы бы поняли, что это имеет значение.
В MMA есть один такой читер, и я в точности знаю, что он принимает. Эритропоэтин имеет значение, и Леброн принимает его. Эритропоэтин увеличивает число эритроцитов, а это повышает вашу выносливость, чтобы играть дольше. Это король повышения производительности. Вот почему велосипедисты сидят на нём», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом
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