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Кущенко: не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги

Кущенко: не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от завершения сезона турнира, отметив, что он сомневается в имени победителя турнира.

«Не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги. Да, ЦСКА досрочно выиграл регулярку, но в плей-офф все начнется заново.

Мы видим, что УНИКС после Матча звезд немного забуксовал, и у «Зенита» есть сложности, но тренеры команд настраивают командные взаимодействия. Борьба будет не только между казанцами и москвичами — сине-бело-голубые могут найти свой чемпионский баскетбол и тоже ввязаться в битву за титул», — заявил Сергей Кущенко в эфире YouTube-канала Единой лиги ВТБ.

На данный момент в чемпионате лидирует ЦСКА, одержавший 27 побед в 29 матчах.

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