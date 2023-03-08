Кущенко: не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от завершения сезона турнира, отметив, что он сомневается в имени победителя турнира.

«Не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги. Да, ЦСКА досрочно выиграл регулярку, но в плей-офф все начнется заново.

Мы видим, что УНИКС после Матча звезд немного забуксовал, и у «Зенита» есть сложности, но тренеры команд настраивают командные взаимодействия. Борьба будет не только между казанцами и москвичами — сине-бело-голубые могут найти свой чемпионский баскетбол и тоже ввязаться в битву за титул», — заявил Сергей Кущенко в эфире YouTube-канала Единой лиги ВТБ.

На данный момент в чемпионате лидирует ЦСКА, одержавший 27 побед в 29 матчах.