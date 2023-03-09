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«Пеликанс» обыграли «Маверикс», Дончич покинул матч из-за растяжения бедра

«Пеликанс» обыграли «Маверикс», Дончич покинул матч из-за растяжения бедра
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:106.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум. На его счету 32 очка, пять подборов и пять ассистов. Неплохими играми отметились молодые форварды Пеликанс: Херберт Джонс набрал 14 очков и девять подборов, Трей Мёрфи набрал 16 очков и шесть подборов. Неудачную игру показал литовский центровой Йонас Валанчюнас. Выйдя в старте он сыграл чуть менее семи минут, не набрал ни одного очка и успел заработать пять потерь.

В составе гостей хорошую игру провёл разыгрывающий Кайри Ирвинг. В его активе 27 очков, шесть подборов и четыре передачи. Его партнёр по звёздному дуэта словенский разыгрывающий Лука Дончич покинул игру во второй половине из-за растяжения бедра. Он успел заработать 15 очков и восемь подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 106
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 32, Мёрфи - 16, Джонс - 14, Хэйс - 14, Ингрэм - 12, Маршалл - 9, Ричардсон - 6, Эрнангомес - 6, Дэниэлс - 4, Альварадо, Валанчюнас, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Темпл, Уильямсон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 27, Хардуэй-младший - 17, Вуд - 15, Дончич - 15, Пауэлл - 12, Харди - 11, Дав. Бертанс - 6, Грин - 3, Баллок, Клебер , Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Холидэй
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