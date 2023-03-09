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Прославленный игрок НБА Шон Кемп заключён под стражу за стрельбу из автомобиля

Прославленный игрок НБА Шон Кемп заключён под стражу за стрельбу из автомобиля
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Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шон Кемп стал участником неприятного инцидента в среду, 8 марта.

Экс-баскетболист был заключён под стражу в связи со стрельбой из автомобиля. На данный момент Кемп находится в тюрьме округа Пирс в штате Вашингтон, сообщает ESPN.

Полиция Такомы сообщила о ссоре между Кемпом и пассажиром другого автомобиля недалеко от торгового центра Tacoma Mall. Инцидент в итоге завершился стрельбой, но пострадавших нет. Сейчас пистолет, из которого открыли огонь, изъят и полиция ведёт расследование.

Шон Кемп известно своими выступлениями за «Сиэтл Суперсоникс», в котором провёл восемь сезонов, «Кливленд Кавальерс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Орландо Мэджик». Кемп шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

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Теги Баскетбол НБА •••

Источник: ESPN US

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