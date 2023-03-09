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Дрэймонд Грин объяснил, почему «Голден Стэйт» неудачно выступает на выезде

Дрэймонд Грин объяснил, почему «Голден Стэйт» неудачно выступает на выезде
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о неудачных выступлениях команды в выездных матчах регулярного чемпионата НБА в текущем сезоне.

«Чтобы побеждать в гостевых матчах, нужна ментальная устойчивость. Этот аспект должен быть на высочайшем уровне, и речь тут не об одном или двух игроках. Тут нужна коллективная ментальная устойчивость. И, если честно, я не сказал бы, что в «Уорриорз» у нас есть это качество. Отсюда разница в результатах. Я разочарован этим и не скрываю. Это довольно явная проблема, так что нет смысла молчать. Это странная ситуация, потому что кажется, будто мы готовы сделать шаг вперёд, а в итоге делаем два назад», — цитирует Грина Clutch Points.

В гостевых матчах этого сезона «Голден Стэйт» выиграл всего семь матчей при 25 поражениях. При этом на своей площадке у команды 27 побед и лишь семь поражений.

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