Полиция Колорадо официально закрыла дело в отношении Джа Моранта

Полицейское управление города Глендейла, штат Колорадо, официально сообщила о закрытии дела в отношении разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«4 марта 2023 года полиция Глендейла была предупреждена, что в интернете распространилось видео, на котором известный игрок НБА держит оружие, похожее на огнестрельное. В ходе расследования было установлено, что инцидент произошёл в заведении Shotgun Willies. Полицейскому управлению не удалось найти причину для предъявления обвинений. Отмечаем, что в ту ночь не поступало обращений по поводу оружия в ночном заведении, а также не сообщалось о каких-либо беспорядках.
Следствие пришло к выводу, что никому не угрожали огнестрельным оружием и само оружие не было обнаружено. Видео было достаточно тревожным, но нет достаточных доказательств для предъявления обвинений. В нашей системе правосудия все считаются невиновными, пока не докажут обратное», — приводится заявление полиции.
Стоит отметить, что Морант пропустил два матча «Мемфиса» после инцидента.
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