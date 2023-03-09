«Парма» победила «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

В Парме завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Самару». Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 72:67 (24:22, 12:14, 20:10, 16:21).

Самым результативным в составе победителей оказался разыгрывающий Александр Платунов, в активе которого 17 очков. У гостей лучшую результативность продемонстрировал американский разыгрывающий Маркос Найт. Он набрал 21 очко.

В следующем туре «Парма» примет красноярский «Енисей». Встреча состоится 12 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Самара» в следующем туре сыграет на выезде с «Астаной». Матч состоится 13 марта. Начало — в 10:30 мск.

Ранее «Астана» победила «Автодор» со счётом 80:73.