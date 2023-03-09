«Парма» победила «Самару» в матче Единой лиги ВТБ
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В Парме завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Самару». Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 72:67 (24:22, 12:14, 20:10, 16:21).
Самым результативным в составе победителей оказался разыгрывающий Александр Платунов, в активе которого 17 очков. У гостей лучшую результативность продемонстрировал американский разыгрывающий Маркос Найт. Он набрал 21 очко.
В следующем туре «Парма» примет красноярский «Енисей». Встреча состоится 12 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Самара» в следующем туре сыграет на выезде с «Астаной». Матч состоится 13 марта. Начало — в 10:30 мск.
Единая лига ВТБ. Группа Б
09 марта 2023, четверг. 18:00 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
72 : 67
Самара
Самара, Россия
Парма-Пари: Платунов - 17, Онгвае - 11, Джеймс - 9, Диме - 8, Риз - 5, Антипов - 2, Походяев - 2, Роберсон - 2, Ботрайт, Будин, Попов, Шейко
Самара: Найт - 12, Барашков - 9, Зверев - 7, Риверс - 5, Ивлев - 4, Эннис - 4, Шелекето - 3, Теодор - 2, Карданахишвили, Пичкуров, Умрихин
Ранее «Астана» победила «Автодор» со счётом 80:73.
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