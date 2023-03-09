В НБА появится технология Hawk-Eye

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила о стратегическом партнёрстве с Sony Sports, в рамках которого в лиге появится технология Hawk-Eye (программно-аппаратный комплекс, моделирующий траекторию игрового снаряда, в случае с баскетболом – мяча. – Прим. «Чемпионата»). Нововведения стоит ожидать с сезона-2023/2024.

Отмечается, что технология позволит повысить качество работы судей.

Напомним, лидером Западной конференции НБА в настоящий момент является «Денвер Наггетс». Команда одержала 46 побед и потерпела 20 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает «Милуоки Бакс» (47 побед – 18 поражений).

Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?