Мэджик Джонсон оставил трогательное сообщение о своём отце, умершем 9 марта

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон оставил эмоциональное сообщение в соцсетях после смерти отца, Эрвина Джонсона — старшего.
«Моё сердце разбито. Я потерял своего самого большого сторонника, лучшего друга, героя и кумира, моего отца Эрвина Джонсона-старшего. С самого детства я хотел быть таким же, как он. Он был очено трудолюбивым человеком, самым трудолюбивым, которого я знал. Он работал на двух-трёх работах, чтобы обеспечить семью, он никогда не искал оправданий. Я благодарен ему за то, что он привил мне эту черту. Он научил меня важности образования, безупречной трудовой этике, уважению себя и других. Он был первым, кто сказал мне, что если я буду упорно трудиться, то попаду в НБА.
Папа, спасибо тебе за каждый твой урок, за каждый раз, когда ты поддерживал меня. Ты был лучшим отцом, мужчиной и примером для сына. Всё, что я сделал было только потому что я хотел, чтобы ты гордился мной. От баскетбола до бизнеса, от мужа, отца и дедушки, кем и чем я стал — всё благодаря тебе. Я всегда буду любить тебя", — написал Джонсон в своих социальных сетях.
Эрвин Джонсон — старший скончался 9 марта.
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