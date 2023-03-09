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Базаревич прокомментировал поражение «Самары» в матче с «Пармой-Пари»

Базаревич прокомментировал поражение «Самары» в матче с «Пармой-Пари»
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» (67:72).

«Поздравляю Евгения Пашутина и «Парму-Пари». При такой поддержке они были настроены на победу. Мы, к сожалению, проиграли матч за две минуты после большого перерыва. Потом встрепенулись и имели все шансы на победу. Нам нужно было забирать эту игру. Будем продолжать бороться, пока шансы на плей-офф не исчезли», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В следующем туре «Парма» примет красноярский «Енисей». Встреча состоится 12 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Самара» в следующем туре сыграет на выезде с «Астаной». Матч состоится 13 марта. Начало — в 10:30 мск.

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