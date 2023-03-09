Пашутин прокомментировал победу «Пармы-Пари» в матче с «Самарой»

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (72:65).

«Хочу поблагодарить болельщиков за энергию. Сегодня мы намного лучше играли в защите, использовали более широкую ротацию. Был момент, когда мы создали комфортное преимущество, но не смогли его удержать. Тем не менее, мы на правильном пути. Сейчас основная задача — восстановиться и настроиться на такую же энергичную игру с «Енисеем», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В следующем туре «Парма» примет красноярский «Енисей». Встреча состоится 12 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Самара» в следующем туре сыграет на выезде с «Астаной». Матч состоится 13 марта. Начало — в 10:30 мск.