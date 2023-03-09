Эксперт назвал звезду «Лейкерс», которую команда обменяет по окончании сезона
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Известный телеведущий и эксперт Колин Каухерд высказал мнение, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис покинет команду по окончании сезона.
«Приятно видеть, что рыночная стоимость Энтони Дэвиса растёт. Это будет кстати, когда его обменяют по окончании сезона», — написал Каухерд у себя в социальных сетях.
В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 41 матче, набирая в среднем 26,5 очка, совершая 12,5 подбора и отдавая 2,5 передачи. «Лейкерс» сейчас занимают девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лос-Анджелеса» одержали 32 победы и потерпели 34 поражения. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (46 побед – 20 поражений).
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