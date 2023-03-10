Результаты всех матчей НБА 10 марта, турнирная таблица

10 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Шарлотт Хорнетс» – 103:113

«Орландо Мэджик» – «Юта Джаз» – 124:131

«Индиана Пэйсерс» – «Хьюстон Рокетс» – 134:125

«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 131:110

«Милуоки Бакс» – «Бруклин Нетс» – 118:113

«Сакраменто Кингз» – «Нью-Йорк Никс» – 122:117

В последнем матче самым результативным игроком у «Сакраменто» стал центровой из Литвы Домантас Сабонис, заработавший трипл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 10 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Де'Аарона Фокса, который заработал 23 очка, три подбора и семь передач.

Самым результативным у гостей стал канадский баскетболист Ар Джей Барретт. На его счету 25 очков, семь подборов и две передачи. Также отметим 30-го номера американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 10 подборов и пять передач.