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Стали известны предварительные сроки восстановления Кевина Дюранта

Стали известны предварительные сроки восстановления Кевина Дюранта
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Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант пропустит как минимум три недели из-за растяжения левого голеностопного сустава, после чего игрок пройдёт повторное обследование. Об этом сообщает пресс-служба аризонского клуба.

Напомним, Дюрант пропустил вчерашний домашний матч команды с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 132:101. Незадолго до начала матча Кевин поскользнулся на паркете во время разминки, подвернув левый голеностоп.

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В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, трёхочковых – 38,6.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 37 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 12 марта (5:00 мск).

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Источник: Дюранта заметили в защитном ботинке после травмы, полученной им на разминке
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