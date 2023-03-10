Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Далласе» рассказали о травме Луки Дончича

В «Далласе» рассказали о травме Луки Дончича
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в скором времени может вернуться в строй. Баскетболист не смог доиграть вчерашний матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (106:113) из-за травмы бедра.

«МРТ-обследование Луки Дончича не выявило повреждений бедра. Он вернётся в строй после того, как перестанет чувствовать боль», — написал инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники в техасском клубе.

Новость по теме
Дончич высказался о своей травме, полученной в матче с «Нью-Орлеаном»

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 33 очка, 8,6 подбора и восемь передач при общем проценте реализации бросков с игры 50, трёхочковых – 34,9.

«Даллас Маверикс» занимает восьмое место в Западной конференции с 34 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 12 марта (4:00 мск).

Будет ли рекорд Леброна вечным и кто может его побить? Будет ли рекорд Леброна вечным и кто может его побить?

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023