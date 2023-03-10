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Диллон Брукс вступил в словесную перепалку с Грином во время матча с «Голден Стэйт». Видео

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (131:110) вступил в словесную конфронтацию с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином.

В концовке второй четверти Брукс перехватил мяч, а после совершил проход под кольцо и попал лэй-ап с сопротивлением Грина. Затем форвард «Мемфиса» начал выговаривать что-то своего оппоненту.

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Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Брукс известен своими провокационными действиями на площадке НБА, а также интересными заявлениями в адрес других игроков лиги.

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В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 14,4 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,8, трёхочковых – 31,5.

«Мемфис Гриззлиз» занимает третье место в Западной конференции с 39 победами при 26 поражениях. Следующую игру «мишки» проведут с «Даллас Маверикс» на своей площадке 12 марта (4:00 мск).