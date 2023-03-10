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Игрок «Торонто» получил штраф на $ 30 тысяч

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 30 тысяч за критические высказывания в адрес судей после матча регулярного сезона с «Лос-Анджелес Клипперс» (100:108), который состоялся вчера, 9 марта.

Как сообщает пресс-служба лиги, 29-летний баскетболист, в частности, после встречи в грубой форме прокомментировал работу судьи Бена Тэйлора, обслуживающего встречу между командами.

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В нынешнем сезоне Ванвлит принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 19,3 очка, 6,9 передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,1, трёхочковых – 34,1.

«Торонто Рэпторс» занимает девятое место в Восточной конференции с 32 победами при 35 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде 11 марта (6:30 мск).