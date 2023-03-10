Диллон Брукс отреагировал на возможный приход в «Мемфис» опытных игроков

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (131:110) заявил, что команде не нужны более опытные игроки.
«С кем подписывать контракт? С Кармело Энтони? С Дуайтом Ховардом? Эти парни стараются вернуться в лигу, но они не будут пытаться взять на себя ответственность и стать менторами. Пример идеального ветерана — Юдонис Хаслем», — заявил Брукс в послематчевом интервью.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 14,4 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,8, трёхочковых – 31,5.
«Мемфис Гриззлиз» занимает третье место в Западной конференции с 39 победами при 26 поражениях. Следующую игру «мишки» проведут с «Даллас Маверикс» на своей площадке 12 марта (4:00 мск).
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