Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Баркли — О'Нилу: ты голосуешь за Адетокунбо как за MVP только потому, что он чёрный

Известный в прошлом игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли в очередной раз посмеялся над словами коллеги Кендрика Перкинса, заявившего, что белые баскетболисты получают награду самого ценного игрока по итогам сезона благодаря голосам белых избирателей.

В эфире TNT легендарный баскетболист, а ныне эксперт Шакил О'Нил выразил мнение, что награду MVP сезона-2022/2023 должен получить лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

«Ты голосуешь за Янниса только потому, что он чёрный», — ответил Чарльз Баркли Шакилу О'Нилу в эфире TNT.

Ранее аналитики официального сайта НБА сообщали, что первое место в рейтинге на звание MVP продолжает занимать центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, у которого в текущем сезоне в среднем 24,5 очка, 11,8 подбора и 10 передач.