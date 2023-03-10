Баркли — О'Нилу: ты голосуешь за Адетокунбо как за MVP только потому, что он чёрный

Известный в прошлом игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли в очередной раз посмеялся над словами коллеги Кендрика Перкинса, заявившего, что белые баскетболисты получают награду самого ценного игрока по итогам сезона благодаря голосам белых избирателей.
В эфире TNT легендарный баскетболист, а ныне эксперт Шакил О'Нил выразил мнение, что награду MVP сезона-2022/2023 должен получить лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
«Ты голосуешь за Янниса только потому, что он чёрный», — ответил Чарльз Баркли Шакилу О'Нилу в эфире TNT.
Ранее аналитики официального сайта НБА сообщали, что первое место в рейтинге на звание MVP продолжает занимать центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, у которого в текущем сезоне в среднем 24,5 очка, 11,8 подбора и 10 передач.
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