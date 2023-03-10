Кайри Ирвинг: в команде бывает 15 человек, но раковой опухолью оказываюсь я

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался об отношении болельщиков к нему.

«Вы видите меня в течение трёх часов и думаете, что знаете, кто я. Видите мои посты и считаете меня другим, считаете сумасшедшим. Все эти вопросы. Что я буду делать летом? Что случилось в Бостоне? Что случилось в Бруклине? Почему я бросил Леброна? Почему оставил Дюранта? В течение этого времени вы задаётесь вопросами. Вы думаете, что я — раковая опухоль в раздевалке, будто мы в индивидуальном виде спорта и здесь один человек должен брать вину на себя.

В команде играют 15 человек, но раковой опухолью оказываюсь я. Вот как это подают. Поэтому много озлобленных людей говорят обо мне», — сказал Ирвинг в прямом эфире на Twitch.