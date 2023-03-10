«Анадолу Эфес» проиграл «Маккаби» в Евролиге
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Израильский «Маккаби» одержал победу в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:64.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 23 очка. 13 очков набрал Джерел Мартин. 11 очков на счету Лоренцо Брауна.
В составе «Анадолу Эфес» 12 очков набрал Уилл Клайберн. 11 очков на счету Элайджи Брайанта.
В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет на домашнем паркете с «Партизаном». Встреча состоится 16 марта и начнётся в 20:30 мск. «Маккаби» в 29-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Израиле 16 марта, начало запланировано на 22:05 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
10 марта 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
64 : 86
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Клайберн - 12, Брайант - 11, Данстон - 10, М'Байе - 7, Бьёбуа - 6, Ларкин - 5, Мицич - 5, Пляйсс - 4, Жижич - 3, Гази - 1, Синглтон, Тунджер
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 23, Мартин - 13, Браун - 11, Небо - 10, Хиллиард - 10, Ди Бартоломео - 8, Коэн - 6, Колсон - 5, Браймо, Зив, Менко, Соркин
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