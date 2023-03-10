«Анадолу Эфес» проиграл «Маккаби» в Евролиге

Израильский «Маккаби» одержал победу в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:64.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 23 очка. 13 очков набрал Джерел Мартин. 11 очков на счету Лоренцо Брауна.

В составе «Анадолу Эфес» 12 очков набрал Уилл Клайберн. 11 очков на счету Элайджи Брайанта.

В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет на домашнем паркете с «Партизаном». Встреча состоится 16 марта и начнётся в 20:30 мск. «Маккаби» в 29-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Израиле 16 марта, начало запланировано на 22:05 мск.