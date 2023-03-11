С Шона Кемпа сняли обвинения. Ранее он был заключён под стражу за стрельбу

Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации Шон Кемп будет освобождён, и с него сняты все обвинения в совершении преступления, сообщает полицейское управление Такомы.

Ранее Кемп был арестован и заключён под стражу, так как он открыл огонь недалеко от торгового центра. Позже выяснилось, что из машины экс-баскетболиста «Сиэтла» похитили имущество, но ему удалось найти подозреваемых. Кемп хотел вернуть имущество и в результате был вынужден использовать оружие.

Полицейское управление Такомы выпустило официальное заявление по ситуации, согласно которому действия бывшего игрока расценены как самооборона, в связи с чем ему не будут предъявлять обвинения. Шон Кемп был освобождён из-под стражи.