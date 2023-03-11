Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

С Шона Кемпа сняли обвинения. Ранее он был заключён под стражу за стрельбу

С Шона Кемпа сняли обвинения. Ранее он был заключён под стражу за стрельбу
Комментарии

Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации Шон Кемп будет освобождён, и с него сняты все обвинения в совершении преступления, сообщает полицейское управление Такомы.

Ранее Кемп был арестован и заключён под стражу, так как он открыл огонь недалеко от торгового центра. Позже выяснилось, что из машины экс-баскетболиста «Сиэтла» похитили имущество, но ему удалось найти подозреваемых. Кемп хотел вернуть имущество и в результате был вынужден использовать оружие.

Полицейское управление Такомы выпустило официальное заявление по ситуации, согласно которому действия бывшего игрока расценены как самооборона, в связи с чем ему не будут предъявлять обвинения. Шон Кемп был освобождён из-под стражи.

Новость по теме
Прославленный игрок НБА Шон Кемп заключён под стражу за стрельбу из автомобиля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023