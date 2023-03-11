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«Филадельфия» обыграла «Портленд», на счету Эмбиида 39 очков и победный бросок

«Филадельфия» обыграла «Портленд», на счету Эмбиида 39 очков и победный бросок
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:119.

Великолепную игру в поставе «Сиксерс» провёл камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 39 очков, семь подборов и три блокшота. Он забросил победный бросок для хозяев за 1.1 секунды до конца матча. Близок к трипл-даблу оказался звёздный защитник Джеймс Харден: 19 очков, девять подборов и восемь передач. В составе гостей самым результативным игроком оказался защитник Анферни Саймонс. На его счету 34 очка. У «Портленда» стоит отметить также дабл-дабл Джерами Гранта: 24 очка и 10 подборов. Дабл-дабл набрал также и лидер гостей Дэмьен Лиллард: 22 очка и 11 ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 119
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Харден - 19, Макси - 13, Мелтон - 13, Ньянг - 12, Харрис - 8, Хаус - 5, Макдэниелс - 4, Рид - 4, Такер - 2, Милтон - 1, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Спрингер, Харрелл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 34, Грант - 24, Лиллард - 22, Реддиш - 14, Нуркич - 11, Ойбанкс - 8, Тибулл - 5, Шарп - 1, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Джонсон, Литтл, Нокс, Уинслоу, Уокер, Уотфорд
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