«Филадельфия» обыграла «Портленд», на счету Эмбиида 39 очков и победный бросок

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:119.
Великолепную игру в поставе «Сиксерс» провёл камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 39 очков, семь подборов и три блокшота. Он забросил победный бросок для хозяев за 1.1 секунды до конца матча. Близок к трипл-даблу оказался звёздный защитник Джеймс Харден: 19 очков, девять подборов и восемь передач. В составе гостей самым результативным игроком оказался защитник Анферни Саймонс. На его счету 34 очка. У «Портленда» стоит отметить также дабл-дабл Джерами Гранта: 24 очка и 10 подборов. Дабл-дабл набрал также и лидер гостей Дэмьен Лиллард: 22 очка и 11 ассистов.
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