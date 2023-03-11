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«Лейкерс» переигрывает «Рэпторс», несмотря на неубедительные 8 очков от Энтони Дэвиса

«Лейкерс» переигрывает «Рэпторс», несмотря на неубедительные 8 очков от Энтони Дэвиса
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:117.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал вернувшийся после повреждения разыгрывающий Д`Анджело Расселл. Он набрал 28 очков, пять подборов и девять ассистов. Со скамейки отличную игру показал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер: 23 очка и семь результативных передач. Лидер «Лейкерс» при отсутствующем Леброне Энтони Дэвис показал не самую убедительную игру: всего лишь 8 очков. У гостей впечатляющими играми отличились форварды: О Джи Ануноби с 32 очками и пятью передачами и Скотти Барнс с 32 очками, девятью подборами и семью ассистами.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 112
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Шрёдер - 23, Ривз - 18, Вандербилт - 16, Хатимура - 16, Дэвис - 8, Браун - 5, Бисли - 4, Габриэль - 4, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
Торонто Рэпторс: Барнс - 32, Ануноби - 31, Пёлтль - 17, Сиакам - 12, Ванвлит - 8, Ачиува - 5, Бартон - 5, Буше - 2, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Трент-мл., Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
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