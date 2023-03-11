«Лейкерс» переигрывает «Рэпторс», несмотря на неубедительные 8 очков от Энтони Дэвиса

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:117.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал вернувшийся после повреждения разыгрывающий Д`Анджело Расселл. Он набрал 28 очков, пять подборов и девять ассистов. Со скамейки отличную игру показал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер: 23 очка и семь результативных передач. Лидер «Лейкерс» при отсутствующем Леброне Энтони Дэвис показал не самую убедительную игру: всего лишь 8 очков. У гостей впечатляющими играми отличились форварды: О Джи Ануноби с 32 очками и пятью передачами и Скотти Барнс с 32 очками, девятью подборами и семью ассистами.
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