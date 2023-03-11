Си Джей Макколлум назвал основного претендента на MVP в сезоне-2022/2023

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум выразил мнение, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич должен получить награду MVP по итогам сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я бы дал награду MVP Николе Йокичу. То, как он он контролирует игру — вряд ли мы вообще видели нечто подобное», — заявил Макколлум в эфире своего подкаста CJ McCollum Show.

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В нынешнем сезоне 28-летний Йокич принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 24,5 очка, делая 11,8 подбора и 10 передач при общем проценте реализации бросков с игры 62,9, трёхочковых – 41,1.

«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 46 победами при 21 поражении. Следующую игру «Наггетс» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 12 марта (22:30 мск).