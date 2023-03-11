Си Джей Макколлум назвал основного претендента на MVP в сезоне-2022/2023

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум выразил мнение, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич должен получить награду MVP по итогам сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я бы дал награду MVP Николе Йокичу. То, как он он контролирует игру — вряд ли мы вообще видели нечто подобное», — заявил Макколлум в эфире своего подкаста CJ McCollum Show.
В нынешнем сезоне 28-летний Йокич принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 24,5 очка, делая 11,8 подбора и 10 передач при общем проценте реализации бросков с игры 62,9, трёхочковых – 41,1.
«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 46 победами при 21 поражении. Следующую игру «Наггетс» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 12 марта (22:30 мск).
- 11 марта 2023
-
14:37
-
13:08
-
11:35
-
11:11
-
10:27
-
09:24
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
06:40
-
05:37
-
00:49
-
00:35
- 10 марта 2023
-
23:48
-
22:45
-
22:27
-
21:47
-
20:55
-
20:52
-
18:56
-
18:55
-
17:56
-
17:45
-
16:38
-
16:30
-
15:39
-
15:22
-
15:00
-
14:28
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
13:25
-
12:51
-
10:16