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Сразу два игрока стали MVP 28-го тура Евролиги

Сразу два игрока стали MVP 28-го тура Евролиги
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Сразу два игрока — форвард «Реала» Габриэль Дек и форвард «Монако» Чима Монеке — стали MVP 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

Дек в матче мадридского «Реала» с «Валенсией» (88:79) записал в свой актив 18 очков (5/8 двухочковых, 0/0 трёхочковых, 8/8 штрафных), семь подборов и две результативные передачи при рейтинге эффективности 26 баллов.

В матче с «Басконией» (102:93) форвард «Монако» Монеке записал в свой актив 14 очков (4/9 двухочковых, 0/0 трёхочковых, 6/6 штрафных), 13 подборов, две результативные передачи и один перехват при рейтинге эффективности 26 баллов.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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