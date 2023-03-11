Главный тренер «Клипперс» оценил игру Уэстбрука после перехода из «Лейкерс»
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю оценил игру именитого американского ветерана Расселла Уэстбрука, перешедшего в команду в конце февраля.
«Расселл на сто процентов вовлечён в игру и великолепно себя показывает. В последнем матче, когда он не вернулся на площадку, он продолжал говорить с Теренсом Мэнном и другими парнями, оставался сосредоточенным и не переставал поддерживать одноклубников.
Если говорить о его вкладе в команду, то он великолепен. У нас серьёзные требования, и Расселлу приходится учиться на ходу, поскольку на отработку остаётся не так уж и много времени», – сказал Лю на пресс-конференции.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск
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