Лукич: «Локомотив-Кубань» будет замотивирован на то, чтобы прервать чёрную полосу

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«В нынешнем сезоне «Пари Нижний Новгород» одержал три победы из трёх возможных над «Локомотивом-Кубань». Я уверен, это крайне не нравится нашему сопернику. Они приедут в Нижний Новгород максимально замотивированными на то, чтобы прервать чёрную полосу. Я прекрасно понимаю, что «Пари НН» и «Локомотив» не находятся в одинаковых весовых категориях, но мы точно не готовы сдаваться и попытаемся добиться четвёртой победы», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Матч «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» состоится в Нижнем Новгороде 12 марта.