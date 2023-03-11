Лукич: «Локомотив-Кубань» будет замотивирован на то, чтобы прервать чёрную полосу
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
«В нынешнем сезоне «Пари Нижний Новгород» одержал три победы из трёх возможных над «Локомотивом-Кубань». Я уверен, это крайне не нравится нашему сопернику. Они приедут в Нижний Новгород максимально замотивированными на то, чтобы прервать чёрную полосу. Я прекрасно понимаю, что «Пари НН» и «Локомотив» не находятся в одинаковых весовых категориях, но мы точно не готовы сдаваться и попытаемся добиться четвёртой победы», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Матч «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» состоится в Нижнем Новгороде 12 марта.
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