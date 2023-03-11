Звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма назвал любимого действующего игрока НБА. Им оказался лидер клуба Восточной конференции «Милуоки Бакс», греческий форвард Яннис Адетокунбо.

«Приятно слышать, что Яннис говорит обо мне, потому что он, вероятно, мой любимый игрок. Он такой скромный! Он высказался о работе, которую мне необходимо провести, потому что понимает, каково это – подниматься с низов.

Мне особенно приятно слышать его высказывания обо мне, потому что я играл с его братом. Они и вправду похожи. Я очень уважаю этих ребят. Они очень скромные. Мне нравятся Адетокунбо», – сказал Вембаньяма в интервью пресс-службе Национальной баскетбольной ассоциации.

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