Айзея Томас не теряет надежд вернуться в НБА
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Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас, который сейчас является свободным агентом, высказался по поводу своего желания играть в НБА.
«Я продолжаю упорно работать. Я готов. Надеюсь, скоро на мой телефон придёт сообщение. Сейчас я просто забочусь о семье и продолжаю работать в спортзале. Остаюсь готовым и не теряю оптимизма, насколько это вообще возможно в этой ситуации. Я хочу играть в НБА и буду работать в этом направлении, пока могу», — приводит слова Томаса Sportskeeda.
Айзее Томасу 34 года. Последний полноценный сезон он провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.
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