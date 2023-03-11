Главный тренер «Миннесоты» рассказал об игровом времени Таунса после его восстановления

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался о том, сколько игрового времени будет получать центровой Карл-Энтони Таунс после восстановления от травмы.

«Мы считаем, что Таунс сможет помочь нам независимо от ситуации. Если будет ограничение по минутам, то, возможно, он будет выходить со скамейки запасных. Всё будет зависеть от игрового времени. Думаю, что он будет готов ко всему», — приводит слова Финча Minneapolis Star-Tribune.

Таунс получил травму в ноябре 2022 года в матче с «Вашингтон Уизардс».

Карл-Энтони до сих пор является вторым по результативности игроком своей команды (в среднем 21,3 очка за матч), уступая лишь Энтони Эдвардсу (24,9 очка за матч).

«Миннесота» с результатом 34-34 располагается на восьмой позиции в Западной конференции.