Результаты всех матчей НБА 12 марта, турнирная таблица

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12 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно 10 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Йорк Никс» – 106:95

«Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» – 111:119

«Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» – 115:121

«Орландо Мэджик» – «Майами Хит» – 126:114 ОТ

«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 125:134

«Хьюстон Рокетс» – «Чикаго Буллз» – 111:119

«Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» – 112:108

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 96:110

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Милуоки Бакс» – 125:116 ОТ

«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 119:128

Среди примечательных можно отметить выступление атакующего защитника «Юты Джаз» Тэйлена Хортон-Такера, набравшего 37 очков, сделавшего 10 передач и восемь подборов.

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отметился 34 очками, 15 подборами и шестью передачами. Атакующий защитник Зак Лавин из «Чикаго Буллз» записал на свой счёт 36 очков, девять подборов и пять передач.