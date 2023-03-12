Результаты всех матчей НБА 12 марта, турнирная таблица

12 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Йорк Никс» – 106:95
«Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» – 111:119
«Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» – 115:121
«Орландо Мэджик» – «Майами Хит» – 126:114 ОТ
«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 125:134
«Хьюстон Рокетс» – «Чикаго Буллз» – 111:119
«Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» – 112:108
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 96:110
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Милуоки Бакс» – 125:116 ОТ
«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 119:128
Среди примечательных можно отметить выступление атакующего защитника «Юты Джаз» Тэйлена Хортон-Такера, набравшего 37 очков, сделавшего 10 передач и восемь подборов.
Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отметился 34 очками, 15 подборами и шестью передачами. Атакующий защитник Зак Лавин из «Чикаго Буллз» записал на свой счёт 36 очков, девять подборов и пять передач.
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