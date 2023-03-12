Маркус Смарт был удалён во время матча с «Атлантой». Видео

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс» (134:125) из-за удаления.

В концовке заключительной четверти разыгрывающий «Атланты» Трей Янг совершил проход в трёхсекундную зону и набрал два очка с фолом от Смарта. После этого защитник «Бостона» вступил в словесную перепалку и физический контакт с Янгом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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В нынешнем сезоне 29-летний Смарт принял участие в 51 матче, набирая в среднем 11,4 очка, делая 6,5 передачи и 3,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,4, трёхочковых – 33,9.

«Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции с 47 победами при 21 поражении. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 14 марта (3:00 мск).