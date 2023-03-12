Трей Янг отказался комментировать работу судей, сославшись на Фреда Ванвлита

Разыгрывающий, один из лидеров «Атланты Хоукс» Трей Янг после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (125:134) не стал отвечать на вопросы по поводу судейской работы.
«Не намерен повторять слова Фреда Ванвлита», — заявил Янг в послематчевом интервью.
Ранее разыгрывающий «Торонто» Ванвлит был оштрафован лигой на $ 30 тыс. за критические высказывания в адрес судей после матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (100:108), который состоялся в четверг, 9 марта. В частности, 29-летний баскетболист после встречи в грубой форме прокомментировал работу судьи Бена Тэйлора, обслуживающего встречу между командами.
В нынешнем сезоне 24-летний Янг принял участие в 61 матче, набирая в среднем 26,8 очка, делая 10,1 передачи и три подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых – 33,7.
«Атланта Хоукс» занимает восьмое место в Восточной конференции с 34 победами при 34 поражениях. Следующую игру «ястребы» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 14 марта (2:30 мск).
- 12 марта 2023
-
10:16
-
09:40
-
09:19
-
00:50
-
00:44
- 11 марта 2023
-
23:54
-
23:04
-
21:53
-
21:47
-
20:47
-
20:43
-
19:58
-
19:08
-
18:42
-
18:01
-
17:49
-
14:37
-
13:08
-
11:35
-
11:11
-
10:27
-
09:24
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
06:40
-
05:37
-
00:49
-
00:35
- 10 марта 2023
-
23:48
-
22:45
-
22:27
-
21:47
-
20:55
-
20:52