Трей Янг отказался комментировать работу судей, сославшись на Фреда Ванвлита

Разыгрывающий, один из лидеров «Атланты Хоукс» Трей Янг после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (125:134) не стал отвечать на вопросы по поводу судейской работы.

«Не намерен повторять слова Фреда Ванвлита», — заявил Янг в послематчевом интервью.

Новость по теме Маркус Смарт был удалён во время матча с «Атлантой». Видео

Ранее разыгрывающий «Торонто» Ванвлит был оштрафован лигой на $ 30 тыс. за критические высказывания в адрес судей после матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (100:108), который состоялся в четверг, 9 марта. В частности, 29-летний баскетболист после встречи в грубой форме прокомментировал работу судьи Бена Тэйлора, обслуживающего встречу между командами.

Новость по теме Игрок «Торонто» получил штраф на $ 30 тысяч

В нынешнем сезоне 24-летний Янг принял участие в 61 матче, набирая в среднем 26,8 очка, делая 10,1 передачи и три подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых – 33,7.

«Атланта Хоукс» занимает восьмое место в Восточной конференции с 34 победами при 34 поражениях. Следующую игру «ястребы» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 14 марта (2:30 мск).