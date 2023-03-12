Стала известна предварительная дата возвращения Янниса Адетокунбо

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, пропустивший последние три матча команды из-за травмы руки и колена, после матча регулярного сезона НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:125 ОТ) заявил, что планирует сыграть в следующей игре. Об этом сообщает обозреватель ESPN Марк Спирс.
Напомним, 28-летний греческий баскетболист последний раз появлялся на площадке НБА во встрече с «Вашингтон Уизардс» (117:111) в понедельник, 6 марта.
В нынешнем сезоне Адетокунбо принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 31,2 очка, делая 11,9 подбора и 5,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых – 28.
«Милуоки Бакс» занимает первое место в Восточной конференции с 48 победами при 19 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Сакраменто Кингз» на выезде 14 марта (5:00 мск).
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»
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