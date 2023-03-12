Стефен Карри сравнял счёт в концовке основного времени матча с «Милуоки». Видео

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (125:116 ОТ) отметился результативными действиями в клатче.

За 20 секунд до конца основного времени игры Карри совершил бросок из-за дуги, сделав таким образом счёт 111:111. Затем защитник оформил блок-шот против разыгрывающего «Милуоки» Джру Холидэя, когда тот совершил проход в трёхсекундную зону за пять секунд до конца.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний Карри принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,8 очка, делая 6,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,6, трёхочковых – 43,3.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает шестое место в Западной конференции с 35 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 14 марта (5:00 мск).

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