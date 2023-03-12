«Возможно, оно к лучшему». Дрэймонд Грин отреагировал на свой промах в матче с «Милуоки»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (125:116 ОТ) рассказал о своём промахе из-за дуги в концовке основного времени игры при счёте 111:111.
Форвард в финальном владении «Голден Стэйт» принял решение совершить трёхочковый бросок за секунду до конца, однако промахнулся. Таким образом, встреча была переведена в овертайм.
«Возможно, оно и к лучшему. Если бы я попал, то начал бы праздновать в стиле Сэма Касселла, что привело бы к штрафу, может быть, на $ 50 тыс.», — заявил Грин в послематчевом интервью.
Момент с Дрэймондом Грином
Отметим, что бывший игрок НБА Сэм Касселл был известен празднованием в стиле «стальных яиц». В настоящий момент в лиге практикуется выдача штрафов за подобные исполнения.
В нынешнем сезоне 33-летний Грин принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, делая 7,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,3, трёхочковых – 32,4.
«Голден Стэйт Уорриорз» занимает шестое место в Западной конференции с 35 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 14 марта (5:00 мск).
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