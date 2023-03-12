Джимми Батлер сравнял счёт в матче с «Орландо» броском под сирену. Видео

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (114:126 ОТ) стал автором броска, который перевёл игру в овертайм.
Батлер за пять секунд до конца основного времени получил передачу от разыгрывающего Кайла Лоури, а затем броском под сирену из-за дуги отправил мяч в корзину, сделав счёт 108:108. Примечательно, что «Майами» уступил «Орландо» в овертайме.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 22,6 очка, делая шесть подборов и 5,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,8, трёхочковых – 33,3.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 36 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Ютой Джаз» на своей площадке 14 марта (2:30 мск).
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