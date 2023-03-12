«Минск» на домашней площадке победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ между командами «Минск» из Беларуси и «Автодор» из Саратова. Победу со счётом 81:65 одержал «Минск» (22:19, 22:17, 20:11, 17:18).

Самым результативным игроком в составе победителей стал белорусский разыгрывающий Владислав Близнюк, набравший 21 очко. Ещё 20 очков на свой счёт записал защитник Владислав Микульский. В составе «Автодора» отличился сербский форвард Раде Загорац – на его счету 19 очков.

Свой следующий матч «Минск» проведёт в пятницу, 17 марта, и встретится с пермской «Пармой-Пари», начало встречи – в 17:00 по московскому времени. «Автодор» 16 марта проведёт матч с «Астаной» из Казахстана, начало – в 17:00 мск.