«Минск» на домашней площадке победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ между командами «Минск» из Беларуси и «Автодор» из Саратова. Победу со счётом 81:65 одержал «Минск» (22:19, 22:17, 20:11, 17:18).
Самым результативным игроком в составе победителей стал белорусский разыгрывающий Владислав Близнюк, набравший 21 очко. Ещё 20 очков на свой счёт записал защитник Владислав Микульский. В составе «Автодора» отличился сербский форвард Раде Загорац – на его счету 19 очков.
Свой следующий матч «Минск» проведёт в пятницу, 17 марта, и встретится с пермской «Пармой-Пари», начало встречи – в 17:00 по московскому времени. «Автодор» 16 марта проведёт матч с «Астаной» из Казахстана, начало – в 17:00 мск.
Единая лига ВТБ. Группа Б
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
81 : 65
Автодор
Саратов, Россия
Минск: Близнюк - 19, Микульский - 8, Смит - 6, Стубеда - 5, Дуду - 3, Шливанчанин - 3, Брейси, Коско, Мороз, Пантович, Третьяк, Тростинецкий
Автодор: Загорац - 13, Минченко - 7, Николич - 7, Колесников - 3, Гаррет - 2, Ньюмэн - 2, Петенев - 2, Арманд, Михайловский, Пранаускис, Цыбиков
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