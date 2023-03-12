Томпсон: неважно, что говорят клоуны по ТВ, Дрэймонд Грин — великолепный баскетболист
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз», американский защитник Клэй Томпсон отреагировал на критику одноклубника и соотечественника Дрэймонда Грина.
«У Дрэймонда одни из лучших работа ног и тайминг. Мне и Стефену повезло с ним, он позволяет нам открываться уже на протяжении многих лет. Он также хорош в пик-н-ролле.
Дрэймонд – великолепный баскетболист. Он может и не набрать 30 очков за вечер, но он – победитель. Неважно, что говорят клоуны по телевизору и другие игроки, его навыки и резюме говорят сами за себя. Мы не добились бы успеха без Дрэймонда Грина», – сказал Томпсон на пресс-конференции.
Байден встал на колено, чтобы поместиться на фотографии с игроками «Голден Стэйт»:
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