33 очка Д'Анджело Расселла не помогли «Лейкерс» одолеть «Нью-Йорк»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:108.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, заработавший 33 очка, пять подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 16 подборов и чеьыре передачи.

Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 33 очка, восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить канадца Ар Джея Барретта, который набрал 30 очков, шесть подборов и две передачи.