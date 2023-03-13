33 очка Д'Анджело Расселла не помогли «Лейкерс» одолеть «Нью-Йорк»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:108.
Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, заработавший 33 очка, пять подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 16 подборов и чеьыре передачи.
Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 33 очка, восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить канадца Ар Джея Барретта, который набрал 30 очков, шесть подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2023, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 112
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 33, Дэвис - 17, Шрёдер - 14, Ривз - 13, Хатимура - 12, Бисли - 10, Габриэль - 4, Браун - 3, Вандербилт - 2, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 33, Барретт - 30, Куикли - 15, Топпин - 9, Макбрайд - 8, Харт - 8, Гримс - 5, Робинсон - 4, Брансон, Браун, Вашингтон, Джеффрис, Роуз, Симс, Фурнье, Хартенштайн
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