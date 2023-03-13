Экс-игрок НБА Фелтон Спенсер умер в 55 лет

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Фелтон Спенсер умер в возрасте 55 лет. Об этом информирует пресс-служба баскетбольной команды «Луисвилл Кардиналс», которая представляет Луисвиллский университет. Спенсер выступал за эту команду. Подробности смерти пока не сообщаются.

Игрок был выбран под шестым номером на драфте НБА 1990 года. Он выступал за такие команды, как «Миннесота Тимбервулвз», «Юта Джаз», «Орландо Мэджик», «Голден Стэйт Уорриорз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». Завершил карьеру Спенсер в 2002 году. За 12 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации в среднем он набирал 5,2 очка и делал 5,4 подбора.

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